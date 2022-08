SkyTG24 : Florida, Crist vince primarie dem: sfiderà DeSantis a novembre. A NY vittoria di Nadler - FirenzePost : Usa, primarie repubblicane: Trump esulta, i suoi 7 candidati hanno vinto - MediasetTgcom24 : Usa, Crist vince primarie democratiche per governatore Florida #novembre #2024 #americani #casabianca #charliecrist - MEcosocialista : @nicki_slow @arianna_tnl @PiramideRossa Tu in Italia NON puoi scegliere i candidati. A Cuba il 90% partecipa alle… - SfogliaRoma : RT @SfogliaRoma: Primarie repubblicane, democratici “tifano” per i candidati trumpiani -

TGCOM

Ho fatto con lei e per lei una convinta campagna elettorale per ledel campo progressista. Ma, dalla cattiva gestione di tutto quello che è successo nelle ultime settimane, escono indeboliti ...Trump è chiaramente il frontrunner per lerepubblicane e per le elezioni generali del 2024. Lo affermano i legali dell'ex presidentenell 'azione legale avviata contro il governo ... Usa, Crist vince primarie democratiche per governatore Florida NEW YORK – Donald Trump esulta per l’esito delle primarie repubblicane con la vittoria dei suoi candidati. “Una serata fantastica con tutte vittorie, grandi candidati”, afferma Trump. Fra i vincitori ...Donald Trump lancia la sua controffensiva contro il governo Usa facendo causa per il blitz dell'Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Ciò che è strano invece, secondo la Cnn, è che i suoi ...