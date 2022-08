US Open 2022: occasione per Alcaraz, Sinner e Berrettini senza Djokovic e Zverev. Ma l’uomo da battere sarà Nadal? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Potrebbero essere gli US Open più aperti della storia recente, cioè in sostanza degli ultimi 18 anni, andando a prendere come riferimento il primo trionfo di Roger Federer. Da allora, l’unica vera finale fuori dai pronostici è stata quella tra Kei Nishikori e Marin Cilic, con il giapponese che dovette cedere in tre set allo scatenato croato, nella sua miglior settimana di sempre. Stavolta la situazione è molto diversa. Con Federer oramai ai box da più di un anno, Novak Djokovic che verosimilmente sarà assente (ufficialmente non ha dichiarato ancora il forfait) e il tedesco Alexander Zverev ancora alle prese con i postumi del grave infortunio della semifinale al Roland Garros, il tabellone si apre a mille soluzioni possibili. Il pensiero corre istantaneamente a Rafael Nadal, che in molti, anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Potrebbero essere gli USpiù aperti della storia recente, cioè in sostanza degli ultimi 18 anni, andando a prendere come riferimento il primo trionfo di Roger Federer. Da allora, l’unica vera finale fuori dai pronostici è stata quella tra Kei Nishikori e Marin Cilic, con il giapponese che dovette cedere in tre set allo scatenato croato, nella sua miglior settimana di sempre. Stavolta la situazione è molto diversa. Con Federer oramai ai box da più di un anno, Novakche verosimilmenteassente (ufficialmente non ha dichiarato ancora il forfait) e il tedesco Alexanderancora alle prese con i postumi del grave infortunio della semifinale al Roland Garros, il tabellone si apre a mille soluzioni possibili. Il pensiero corre istantaneamente a Rafael, che in molti, anche ...

