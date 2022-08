Uniti per l’Ucraina Il segnale della diplomazia Usa alla politica italiana

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Gli Statie i loro alleati e partner in tutto il mondo, Italia compresa, sono piùche mai. Resteremo al fianco dele continueremo a sostenere la sua lotta per la sopravvivenza, concentrandoci al contempo sul rafforzamentosicurezza europea e dei valori democratici”. Così Shawn Crowley, incaricato d’affari ad interim presso l’ambasciata degli Statiin Italia, arrivato a Roma nel luglio 2022 (qui il suo ritratto), nel suo primo intervento pubblico, una lettera al quotidiano Repubblica pubblicata in occasione del 31° anniversario dell’indipendenza deldall’Unione Sovietica e dei sei mesi dall’inizio dell’invasione russa delstessa. “Siamo al fianco del”, ha spiegato, “perché i confini e le ...

amnestyitalia : Oggi, #23agosto, ricorre l’anniversario della morte sulla sedia elettrica di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Co… - sandrogozi : Tutti uniti sino al #25settembre.Ancora più uniti e molto più aperti dal 26 settembre.Per cambiare la politica e re… - bendellavedova : Oggi con @emmabonino e @CottarelliCPI abbiamo presentato il programma di @Piu_Europa. Si chiama UNA GENERAZIONE AV… - NOWARNONATONOU1 : RT @byoblu: Il grande affare del futuro: la ricerca e la produzione di microchip. Corea del Sud, Cina e Stati Uniti stanno investendo milia… - deusoy : RT @Robertonuzzoam: Link per ascoltare l'intervista: -

RaiNews

... dove si trova Grafica Veneta , stampatore che ha anche un'azienda negli Stati. I costi dell'... "Laggiù il costo del gas e dell'elettricità pesa circa l'1cento sul totale del fatturato che ...... assegna tutto il potere a un personacinque anni ma è molto problematico. E la problematicità nasce dal fatto che il Parlamento è il luogo della rappresentanza, ed è il luogo che tiene... Ucraina,Zelensky: uniti per Indipendenza Stefano Massini a Bagnoregio per Civita Luogo del Pensare. Appuntamento per domenica 28 agosto, ore 21,30, alla Casa del Vento. L'incontro che doveva tenersi in piazza San Donato a Civita è stato spos ...La nuova espansione di Magic The Gathering, Dominaria Unita, esce a settembre e noi vi sveliamo due carte in anteprima esclusiva.