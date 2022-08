“Una Vita”, anticipazioni del 24 agosto: la richiesta di Ramon a Fidel (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Una Vita” : terzo appuntamento della settimana oggi 24 agosto a partire dalle 14:15 su Canale 5, quando andrà in onda il nuovo episodio della soap spagnola “Una Vita”, trama ed anticipazioni del 24 agosto una Vita 24 agostoRamon e Lolita si riavvicinano, ma Ramon sta tramando qualcosa con Fidel e chiede aiuto a Jose per vendere dei terreni. Mentre David e Valeria sognano una nuova Vita negli Stati Uniti, Aurelio mostra a Marcelo i nuovi laboratori e ordina a Luis di passare alle vie di fatto per costringere i commercianti a vendere i propri locali. Il quartiere si risveglia imbrattato di scritte offensive e si stringe intorno a Fabiana, Lolita e Inma. Nek cast: Montserrat Alcoverro, Juan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Una” : terzo appuntamento della settimana oggi 24a partire dalle 14:15 su Canale 5, quando andrà in onda il nuovo episodio della soap spagnola “Una”, trama eddel 24una24e Lolita si riavvicinano, masta tramando qualcosa cone chiede aiuto a Jose per vendere dei terreni. Mentre David e Valeria sognano una nuovanegli Stati Uniti, Aurelio mostra a Marcelo i nuovi laboratori e ordina a Luis di passare alle vie di fatto per costringere i commercianti a vendere i propri locali. Il quartiere si risveglia imbrattato di scritte offensive e si stringe intorno a Fabiana, Lolita e Inma. Nek cast: Montserrat Alcoverro, Juan ...

