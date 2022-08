Un nuovo patto per l’Italia. L'appello di Brunetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando la situazione si fa calda bisogna mantenere la testa fredda. Sarebbe sbagliato mescolare il tema della necessità di provvedimenti emergenziali contro il caro energia con quello della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), cosa diversa dall’aggiornamento dei suoi contenuti (questo sì, indispensabile, come vedremo). Finora il governo Draghi è riuscito nell’intento di contrastare l’inflazione: da inizio anno ha stanziato più di 50 miliardi di euro per calmierare bollette e prezzi dell’energia e per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Tutto senza razionamenti, senza nuovo deficit, mantenendo alta la crescita e rispettando gli obiettivi del Pnrr. Questo impegno “duale” dovrà continuare su entrambi i fronti: da un lato le misure per affrontare le emergenze, dall’altro la realizzazione puntuale delle ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando la situazione si fa calda bisogna mantenere la testa fredda. Sarebbe sbagliato mescolare il tema della necessità di provvedimenti emergenziali contro il caro energia con quello della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), cosa diversa dall’aggiornamento dei suoi contenuti (questo sì, indispensabile, come vedremo). Finora il governo Draghi è riuscito nell’intento di contrastare l’inflazione: da inizio anno ha stanziato più di 50 miliardi di euro per calmierare bollette e prezzi dell’energia e per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Tutto senza razionamenti, senzadeficit, mantenendo alta la crescita e rispettando gli obiettivi del Pnrr. Questo impegno “duale” dovrà continuare su entrambi i fronti: da un lato le misure per affrontare le emergenze, dall’altro la realizzazione puntuale delle ...

