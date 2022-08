Un dramma Tremonti avverte | cosa si sta per abbattere sull' Italia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Giulioè candidato alle elezioni el 25 settembre nelle file di Fratelli d', e contro il partito di Giorgia Meloni nelle scorse settimane si sono scatenati gli strali della sinistraa "postura internazionale" della formazione politica. L'ex ministro dei governi di Silvio Berlusconi è intervenuto mercoledì 24 agosto a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete4. L'economista sottolinea che "un grande Paese come l', un paese fondatore dal principio" dell'Ue, ""non ha problemi di rapporti con l'Europa" oppure "di gradimento e non gradimento da parte dell'Europa sul voto deglini". Insomma, se il centrodestra vincerà le elezioni Bruxelles non potrà avere nulla da obiettare. E questo, se avvenisse, sarebbe inaccettabile. "Francamente questo lo ...

Il Tempo

