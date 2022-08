Un diamante è per sempre. Torna la vendita (clandestina) dalla Russia (Di mercoledì 24 agosto 2022) I timori nel mercato mondiale di diamanti sembrano essere superati. I brillanti russi sono Tornati e, nonostante le sanzioni internazionali, il conglomerato russo di società minerarie di diamanti specializzate in estrazione e vendita di diamanti sta di nuovo battendo cassa. Secondo l’agenzia Bloomberg, le esportazioni sono al di sopra dei livelli registrati prima della guerra in Ucraina. Alrosa fornisce circa un terzo del totale globale di diamanti grezzi, un’industria oltre 80 miliardi di dollari. Di fatto, Alrosa è di fatto controllata dallo Stato russo, giacché il governo possiede il 33% della società e un altro 25% è a nome delle autorità locali. Le sanzioni imposte contro la Russia hanno gettato nel panico il settore. Tagliatori, lucidatori e commercianti cercavano in tutti modi di continuare ad acquistare i diamanti russi, ma le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) I timori nel mercato mondiale di diamanti sembrano essere superati. I brillanti russi sonoti e, nonostante le sanzioni internazionali, il conglomerato russo di società minerarie di diamanti specializzate in estrazione edi diamanti sta di nuovo battendo cassa. Secondo l’agenzia Bloomberg, le esportazioni sono al di sopra dei livelli registrati prima della guerra in Ucraina. Alrosa fornisce circa un terzo del totale globale di diamanti grezzi, un’industria oltre 80 miliardi di dollari. Di fatto, Alrosa è di fatto controllata dallo Stato russo, giacché il governo possiede il 33% della società e un altro 25% è a nome delle autorità locali. Le sanzioni imposte contro lahanno gettato nel panico il settore. Tagliatori, lucidatori e commercianti cercavano in tutti modi di continuare ad acquistare i diamanti russi, ma le ...

