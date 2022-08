Un bambino invade il campo per consolare il portiere dopo il gol subito. Ora il club vuole trovarlo: “Ha commosso tutti” – VIDEO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il finale della partita tra Defensa y Justicia e Boca Juniors sarà ricordato per un invasione di campo. Ma non un invasione violenta o di disturbo come accade solitamente negli stadi di calcio. Quella avvenuta nella sfida del campionato argentino è stata strappalacrime: il portiere del Defensa aveva appena subito la rete del definitivo 1-0 in pieno recupero quando è crollato in ginocchio all’interno della propria area di rigore. L’estremo difensore non aveva colpe, ma il suo gesto ha scatenato la reazione di un tifoso che è corso in campo per abbracciarlo. Il sostenitore in questione è un bambino che vedendo la disperazione di Ezequiel Unsain per la rete subita è corso incontro al portiere si è inginocchiato e l’ha abbracciato. Il VIDEO è diventato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il finale della partita tra Defensa y Justicia e Boca Juniors sarà ricordato per un invasione di. Ma non un invasione violenta o di disturbo come accade solitamente negli stadi di calcio. Quella avvenuta nella sfida del campionato argentino è stata strappalacrime: ildel Defensa aveva appenala rete del definitivo 1-0 in pieno recupero quando è crollato in ginocchio all’interno della propria area di rigore. L’estremo difensore non aveva colpe, ma il suo gesto ha scatenato la reazione di un tifoso che è corso inper abbracciarlo. Il sostenitore in questione è unche vedendo la disperazione di Ezequiel Unsain per la rete subita è corso incontro alsi è inginocchiato e l’ha abbracciato. Ilè diventato ...

