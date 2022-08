Ultimi episodi di Irma Vep su Sky Atlantic il 24 agosto: perché non ci sarà la seconda stagione? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Irma Vep su Sky Atlantic si conclude stasera, 24 agosto, con gli Ultimi episodi della prima e unica stagione. La serie è il remake televisivo dell’omonimo classico indie del 1996 diretto da Olivier Assayas. Ecco le anticipazioni sugli episodi di questa sera. Si parte dall’1×07, di cui vi riportiamo la sinossi: Dopo che Mira si ritrova incoraggiata dallo spirito di Irma Vep, una visita con René fa luce sulle sue nuove capacità. A seguire, l’episodio 1×08, nonché finale di stagione: Nei suoi Ultimi giorni durante le riprese di The Vampires, Mira è alle prese con la sua esperienza nel ruolo di Irma Vep che sta volgendo al termine. Irma Vep su Sky ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)Vep su Skysi conclude stasera, 24, con glidella prima e unica. La serie è il remake televisivo dell’omonimo classico indie del 1996 diretto da Olivier Assayas. Ecco le anticipazioni suglidi questa sera. Si parte dall’1×07, di cui vi riportiamo la sinossi: Dopo che Mira si ritrova incoraggiata dallo spirito diVep, una visita con René fa luce sulle sue nuove capacità. A seguire, l’o 1×08, nonché finale di: Nei suoigiorni durante le riprese di The Vampires, Mira è alle prese con la sua esperienza nel ruolo diVep che sta volgendo al termine.Vep su Sky ...

emiliodeleidi : RT @rtl1025: ?? Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Interno, negli ultimi mesi sono tornati ad aumentare gli episodi di #furt… - rtl1025 : ?? Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Interno, negli ultimi mesi sono tornati ad aumentare gli episo… - giulxs__ : @seaminchia andando avanti è sempre meglio soprattutto le ultime due stagioni e in particolare gli ultimi episodi proprio - souIsvn : che faccio me li guardo questi ultimi due episodi - pheeleeppo : Rimando a domattina gli ultimi episodi di #CafeMinamdang non mi sento in vena di finirlo stasera (oltre al fatto ch… -