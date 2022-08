Ultime Notizie – Vaccino covid, studio: può causare miocardite giovani in 10 casi su 100mila (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Vaccino del covid 19 in dieci casi su centomila può provocare nella popolazione di giovani compresa tra i 16 e i 30 anni un’infiammazione del cuore. E’ quanto emerge da uno studio del Cardiocenter dell’ospedale Niguarda di Milano. “Il rischio di una miocardite da Vaccino – spiega Enrico Ammirati, cardiologo del Cardiocenter di Niguarda, sostenuto dalla fondazione De Gasperis – è reale ma non è chiaro se e quanto dipenda da fattori individuali. La fascia di età interessata, infatti, è quella che normalmente non viene sottoposta a vaccinazioni e stiamo cercando di capire se la concentrazione di casi in questa fascia di età possa dipendere ad esempio da fattori ormonali e non solo nello specifico dal Vaccino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildel19 in diecisu centomila può provocare nella popolazione dicompresa tra i 16 e i 30 anni un’infiammazione del cuore. E’ quanto emerge da unodel Cardiocenter dell’ospedale Niguarda di Milano. “Il rischio di unada– spiega Enrico Ammirati, cardiologo del Cardiocenter di Niguarda, sostenuto dalla fondazione De Gasperis – è reale ma non è chiaro se e quanto dipenda da fattori individuali. La fascia di età interessata, infatti, è quella che normalmente non viene sottoposta a vaccinazioni e stiamo cercando di capire se la concentrazione diin questa fascia di età possa dipendere ad esempio da fattori ormonali e non solo nello specifico dal...

