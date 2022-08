Ultime Notizie – Ucraina, nuovi bombardamenti su Zaporizhzhia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le truppe russe hanno colpito di nuovo Zaporizhzhia. Lo ha riferito il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev. “Verso le quattro del mattino – ha scritto su Telegram – il nemico ha attaccato un’infrastruttura in città. Sono in corso le operazioni per capire l’entità dei danni e l’eventuale numero di vittime”. Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini. La Germania è pronta a inviare armi del valore di 500 milioni di euro per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa. Lo ha annunciato ieri in Canada un portavoce del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, precisando che Kiev riceverà, tra le altre cose, tre sistemi di difesa aerea Iris-T e una decina di veicoli blindati Bergepanzer. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le truppe russe hanno colpito di nuovo. Lo ha riferito il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev. “Verso le quattro del mattino – ha scritto su Telegram – il nemico ha attaccato un’infrastruttura in città. Sono in corso le operazioni per capire l’entità dei danni e l’eventuale numero di vittime”. Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini. La Germania è pronta a inviare armi del valore di 500 milioni di euro per aiutare l’a respingere l’invasione russa. Lo ha annunciato ieri in Canada un portavoce del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, precisando che Kiev riceverà, tra le altre cose, tre sistemi di difesa aerea Iris-T e una decina di veicoli blindati Bergepanzer. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 35.360 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittim… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Erdogan: #Mosca restituisca la #Crimea all’Ucraina. Von der Leyen, #Ue non la riconosce… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Juve, Milan, Inter e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggiorn… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 35.360 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittime sono… - junews24com : Depay Juve, frenata per 'colpa' di Rabiot! Dettagli e retroscena - -