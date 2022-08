Ultime Notizie – Siria, Usa bombardano gruppi sostenuti da Iran (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver effettuato bombardamenti sulla provincia di Deiz Ezzor, nella Siria orientale, per proteggere il proprio personale dagli attacchi di gruppi sostenuti dall’Iran e dalle sue Guardie Rivoluzionarie. Il direttore della Comunicazione del Comando Centrale degli Stati Uniti, colonnello Joe Buccino, ha rimarcato che i bombardamenti sono stati ordinati dal presidente Joe Biden, ritenendoli “necessari” per proteggere il personale statunitense. “Gli Stati Uniti hanno adottato misure deliberate e proporzionate volte a limitare il rischio di escalation e minimizzare il rischio di vittime”, ha spiegato Washington, assicurando di “non volere un conflitto e di essere in Siria per assicurarsi la sconfitta definitiva dello Stato islamico”. Il comunicato giustifica l’operazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver effettuato bombardamenti sulla provincia di Deiz Ezzor, nellaorientale, per proteggere il proprio personale dagli attacchi didall’e dalle sue Guardie Rivoluzionarie. Il direttore della Comunicazione del Comando Centrale degli Stati Uniti, colonnello Joe Buccino, ha rimarcato che i bombardamenti sono stati ordinati dal presidente Joe Biden, ritenendoli “necessari” per proteggere il personale statunitense. “Gli Stati Uniti hanno adottato misure deliberate e proporzionate volte a limitare il rischio di escalation e minimizzare il rischio di vittime”, ha spiegato Washington, assicurando di “non volere un conflitto e di essere inper assicurarsi la sconfitta definitiva dello Stato islamico”. Il comunicato giustifica l’operazione ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 35.360 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittim… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Erdogan: #Mosca restituisca la #Crimea all’Ucraina. Von der Leyen, #Ue non la riconosce… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Juve, Milan, Inter e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggiorn… - zazoomblog : Ultime Notizie – Pnrr Mipaaf pubblica bando per accedere a incentivi ‘Parco Agrisolare’ - #Ultime #Notizie #Mipaaf… - esajas1 : RT @sole24ore: ?? Oggi sono sei mesi dall’inizio della guerra ed è anche la festa nazionale dell’Indipendenza dall’Unione Sovietica: https:/… -