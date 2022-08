Ultime Notizie – Milano, stuprarono donna in piazza Napoli: arrestato il terzo uomo (Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ stato arrestato il terzo uomo accusato di aver preso parte allo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 3 luglio in piazza Napoli, a Milano. Si tratta di un soggetto di nazionalità egiziana a carico del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza. Ad eseguire l’arresto, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Milano Porta Magenta che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Milano. Le indagini scaturiscono dai fatti avvenuti la notte del 3 luglio scorso all’interno dei giardini di piazza Napoli. La vittima, una 41enne di origine brasiliana, in stato di inferiorità psicofisica, era stata aggredita da tre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ statoilaccusato di aver preso parte allo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 3 luglio in, a. Si tratta di un soggetto di nazionalità egiziana a carico del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza. Ad eseguire l’arresto, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia diPorta Magenta che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di. Le indagini scaturiscono dai fatti avvenuti la notte del 3 luglio scorso all’interno dei giardini di. La vittima, una 41enne di origine brasiliana, in stato di inferiorità psicofisica, era stata aggredita da tre ...

