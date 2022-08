Ultime Notizie – Juve | news mercato | Milik in arrivo | Zakaria può partire

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Lantus ad un passo da Arkadiusz. Il 28enne attaccante polacco del Marsiglia sembra destinato a vestire la maglia bianconera nelche si avvia alla conclusione. Secondo leche filtrano, lapagherebbe 2 milioni per il prestito annuale del centravanti, che potrebbe poi essere riscattato con altri 8 milioni. Per il giocatore, che in Italia ha già indossato la maglia del Napoli, pronto un contratto fino al 2026. Laintanto potrebbe cedere Denis. Il 25enne centrocampista svizzero viene accostato alla Roma, che deve correre ai ripari dopo il grave infortunio di Gini Wijnaldum. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione