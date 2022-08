Ultime Notizie – Jill Biden di nuovo positiva al covid

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La ‘first lady’ americanada oggi è dial, ha reso noto la Casa Bianca. “Si tratta di un rimbalzo di positività”.non soffre la ripresa di sintomi e rimarrà nel Delaware dove ha ripreso l’isolamento. L’Unità medica della Casa Bianca ha effettuato il tracciamento e i suoi stretti contatti sono stati informati. Anche il presidente Joe, dopo essersi negativizzato al, qualche giorno dopo era tornato positivo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - persemprecalcio : ???? Il #Bologna è alla ricerca sul mercato di una punta da affiancare ad #Arnautovic. Le ultime notizie sul calciome… - AnnaMancini81 : Il nostro Generale, rinviata la fiction Rai dopo la candidatura di Rita Dalla Chiesa: al suo posto le repliche di L… -

Il Sole 24 ORE

... "È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren nelledue stagioni, ma dopo diversi ... Ricciardo non ha invece fornitocirca il suo futuro : "Annuncerò i miei piani a tempo ......da fare da qui a Parigi anche perché sono reduce da infortuni che ho avuto prima delle... Leggi i commenti Nuoto: tutte le24 agosto 2022 Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 25.389 casi e 112 morti L’ultima volta in ordine di tempo di una distruzione delle colonne delle balaustre risale al 15 giugno. Quella volta non si trattò di un incidente ma di un gesto vandalico voluto, anche se la ...Condividi questo articolo:Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “In questa campagna elettorale vedo tantissima concentrazione sulle polemiche, le altre forze politiche scoprono delle idee per cui noi ci siamo b ...