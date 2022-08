Ultime Notizie – Gas | Italia resta in pre allerta | fornitura Russia cala al 18%

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il piano di risparmio del governo è pronto: gli ultimi ritocchi e verrà presentato, con ogni probabilità la settimana prossima, alla stampa. Ma l’, sull’emergenza gas, “rimane in pre, non c’è nessun motivo di passare al livello 2, di allarme”. E questo nonostante i prezzi abbiano ormai sfiorato la soglia psicologica dei 300 euro al Megawatt ora. “Gli stoccaggi sono all’80%, il gas russo è stato sforbiciato al 18% del totale mentre solo pochi mesi fa eravamo al 40%. L’importante adesso è fare i rigassificatori”. A spiegarlo all’Adnkronos autorevoli fonti di governo, mentre continuano a rimbalzare voci su interventi imminenti. Interventi che Palazzo Chigi non esclude affatto, ma che non sono all’ordine del giorno: nessun Consiglio dei ministri è previsto in settimana, i tempi per un intervento sul gas non sono ancora maturi ma ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Juve, Milan, Inter e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggiorn… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 112 morti nelle ultime 24 ore, 25.389 i nuovi positivi -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 112 morti nelle ultime 24 ore, 25.389 i nuovi positivi - -

Il Sole 24 ORE

I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.170, 208 in meno nelle24 ore. Gli attualmente positivi sono 727.812, 24.279 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.818.775 (+49.555)...Il numero di tamponi ammonta a 174.227 nelle24 ore. Il tasso di positività è del 14,6% ( - 2,4% ), ieri era del 17,0% . Coronavirus Covid covid 19 Ucraina, ultime notizie. Sei mesi di guerra: di nuovo sirene di allarme aereo a Kiev. Bombe a ... Il Torino ha deciso di puntare su Sanabria e Pellegri, come ha detto Juric che spera nella crescita di Pietro e La sconfitta pesante contro il Napoli non l'unico grattacapo per mister Giovanni Stroppa ...In apertura di post trovate il video con l’intervista completa a Paddy Considine e Matt Smith. House of the Dragon è disponibile a partire dal 22 agosto in onda su Sky e in streaming su Now.