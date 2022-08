Ultime Notizie – Finlandia, premier Marin: “Sono umana, ho bisogno di divertimi” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Sono umana ed anche io a volte ho bisogno di gioia, divertimento e allegria nel mezzo di queste nuvole buie”. Così Sanna Marin, premier della Finlandia, è tornata a difendere il suo diritto a divertirsi e ballare con gli amici, come mostrano i video e foto stanno provocando un ‘partygate’ per la giovane premier finlandese. Le parole di Marin Sono state accolte con una standing ovation dal pubblico di evento organizzato dai socialdemocratici a Lahti. La premier ha ammesso che gli ultimi giorni non Sono stati facili per lei, aggiungendo di aver fiducia nel fatto che i finlandesi giudichino i politici per il loro lavoro e non per la loro vita privata. “Non ho perso un solo giorno di lavoro e non ho ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) “ed anche io a volte hodi gioia, divertimento e allegria nel mezzo di queste nuvole buie”. Così Sannadella, è tornata a difendere il suo diritto a divertirsi e ballare con gli amici, come mostrano i video e foto stanno provocando un ‘partygate’ per la giovanefinlandese. Le parole distate accolte con una standing ovation dal pubblico di evento organizzato dai socialdemocratici a Lahti. Laha ammesso che gli ultimi giorni nonstati facili per lei, aggiungendo di aver fiducia nel fatto che i finlandesi giudichino i politici per il loro lavoro e non per la loro vita privata. “Non ho perso un solo giorno di lavoro e non ho ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - RedazioneDedalo : Palermo - 18 borse di studio dal M5S agli studenti meritevoli di Favara per non lasciare la Sicilia… - superludo70 : RT @ChartMind: Tra pochi giorni apriremo i cancelli al MTC Terminal. Progetto in cantiere da molto tempo. riunisce dati in tempo reale su… -