Ultime Notizie – Energia | Confindustria Ceramica | “Made in Italy a rischio”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il prezzo del gas in continuo aumento ha messo il settore italiano dellain una situazione “disastrosa”. Il governo Draghi, oltre a insistere su un tetto al prezzo a livello europeo, dovrebbe intervenire con urgenza riattivando l’estrazione di gas dai giacimenti nazionali ancora sfruttabili e tutelare le imprese manifatturiere con misure finanziarie. E’ quanto chiede Giovanni Savorani, presidente di, contattato dall’Adnkronos. “Come Paese rischiamo di buttare una grossa fetta delin“. Sono oltre 260 le società attive in Italia nel settore della, con più di 26mila addetti e un fatturato di 7,5 miliardi di euro. “Quasi tutte le aziende del settore stanno ritardando l’accensione dei forni in attesa di non si sa bene cosa”, spiega. A ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - turi29834548 : RT @CristinaMo4: @mariosalis Ma tutti quelli che chiedono (giustamente) le (sacrosante) fonti certe delle notizie diffuse dal governo Ucrai… - edavid57edavid : RT @sole24ore: ?? «La vittoria del #centrodestra? Per il suicidio politico di #Letta temo di sì. Si è suicidato da solo». Lo ha detto #Cleme… -

Il Sole 24 ORE

Ci sono buoneper Marc Marquez . Il dottor Sanchez Sotelo , primario presso la Mayo Clinic, ha infatti ... Non è un segreto che Marquez voglia infatti tornare in pista già nellegare del ...Passando ai dati di oggi, il numero di compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti, a luglio, e' diminuito per il secondo mese consecutivo e per l'ottava volta nellenove, ma lo ha ... Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 25.389 casi e 112 morti MilanNews.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo rossonero sul tuo Smartphone, iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la ...Prosegue la vendita dei tagliandi in vista del big match tra Lazio e Inter in programma venerdì 27 agosto alle 20.45. Il pubblico sarà quello delle grandi occasioni come sempre ...