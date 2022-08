Ultime Notizie – Elezioni 25 settembre | Salvini | “Se vinciamo | Lega si occupa di sicurezza”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Su immigrazione equalcosa ho fatto e sarei in grado di fare. Vi garantisco che sele, arsi die immigrazione in questo paese sarà un uomo o una donna della”. Lo dice in un comizio a Ostia il segretario dellaMatteo. “I confini torneranno ad essere protetti e latornerà ad essere una priorità. Dal 26, se, reintroduci i decretidellae l’immigrazione torna ad essere controllata”, aggiunge. “Enrico Letta è un genio, è riuscito a farsi fischiare al Meeting di Rimini, una cosa che mai in passato era riuscita a qualcuno”, dice nel corso dell’evento. “Letta – ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - junews24com : Pjaca Juve, svolta nel futuro del croato: questo club è pronto ad accoglierlo - - Alan_Q13 : Trovare 1500 figli di putt4n4 non dovrebbe essere difficile. Sono abbastanza diffusi negli ultimi anni. -

Il Sole 24 ORE

Mentre Fedez si gode gli ultimi giorni di vacanza al mare, in tv c'è chi torna a parlare del suo successo dell'estate in termini non propriamente elogiativi. È quello che è successo nella seconda ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLa Salernitana prova il colpo Batshuayi: i dettagli della trattativa La Salernitana cerca sempre un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Davide Nicola. L'ultima idea è Michy Batshua ...NOLA (NA). Il Nola York City mette nero su bianco con due centrocampisti, Salvatore Vitalone e Giuseppe Napolitano. Per questi ...