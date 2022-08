Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Di Maio come Rocky Balboa | leader Ic posta il meme

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Di, Salvini nei panni del suo sfidante russo Ivan Drago. E’ il fotomontaggioto sui social dal ministro degli Esteri, che torna a ribadire la propria disponibilità a un confronto tv con ildella Lega. “Un amico mi ha appena girato questoche condivido con voi. In sintesi: Salvini mi ha sfidato a fare un confronto, ho accettato, ma da quel momento è sparito. Se avete modo di sentirlo ditegli che può scegliere anche lui orario, giorno e location. Gli italiani meritano chiarezza, soprattutto se c’è qualcuno che vuole giocare con i loro risparmi. Io ci sono, Impegno Civico c’è”, scrive su Facebook Di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - RedazioneDedalo : Calascibetta (EN) - La “Fattoria Sociale del Welcome” ? Capizzi, 'potrebbe fornire le mense scolastiche del territo… - simposioixprime : Elezioni ultime notizie. Tensioni sulle liste. Calenda, solo con il proporzionale si può fermare la destra… -

Il Sole 24 ORE

Fedez è impegnatissimo nel sociale: su Instagram ha svelato i programmi che ha dopo l'operazione e soprattutto le azioni concrete messe in atto dopo i suoi gravi problemi di salute. Ecco cosa ha ...Si riduce il numero delle persone attualmente positive in Puglia. Sono oltre 10mila in meno nelle24 ore: 21.627 (ieri 32.358). I nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia, invece, sono 1.582 su 11.306 test, con una incidenza del 13,9%. Le vittime sono otto. Il numero di casi ... Ucraina, ultime notizie. Sei mesi di guerra: di nuovo sirene di allarme aereo a Kiev. Bombe a ... L’estate sta finendo ma i laboratori dei bambini continuano, con un ultimo e frizzante appuntamento! Nella serata di giovedì 25 agosto, dalle 21 alle 22, presso il Palazzo del Duca, si terrà il labora ...(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sono 25.389 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 35.360. Le vittime sono 112 in ...