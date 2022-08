Ultime Notizie – Covid, vaiolo delle scimmie e Hiv: italiano il primo caso di coinfezione (Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ italiano il primo caso risultato contemporaneamente positivo a vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv. L’uomo, 36 anni, ha sviluppato febbre, mal di gola e mal di testa, fatica e un’infiammazione della zona inguinale dopo 9 giorni dal rientro di un viaggio in Spagna, dove ha detto di aver avuto rapporti sessuali non protetti con uomini. A descrivere il caso, il primo riportato in letteratura, sono i ricercatori dell’Università e del Policlinico Rodolico – San Marco di Catania, insieme ai colleghi del policlinico Giaccone di Palermo, in un articolo sul ‘Journal of Infection’. Tre giorni dopo i sintomi l’uomo è risultato positivo a Covid, che aveva già contratto a gennaio qualche settimana dopo il vaccino. Non passa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ilrisultato contemporaneamente positivo ae Hiv. L’uomo, 36 anni, ha sviluppato febbre, mal di gola e mal di testa, fatica e un’infiammazione della zona inguinale dopo 9 giorni dal rientro di un viaggio in Spagna, dove ha detto di aver avuto rapporti sessuali non protetti con uomini. A descrivere il, ilriportato in letteratura, sono i ricercatori dell’Università e del Policlinico Rodolico – San Marco di Catania, insieme ai colleghi del policlinico Giaccone di Palermo, in un articolo sul ‘Journal of Infection’. Tre giorni dopo i sintomi l’uomo è risultato positivo a, che aveva già contratto a gennaio qualche settimana dopo il vaccino. Non passa ...

