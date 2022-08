Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.064 contagi e 6 morti: bollettino 24 agosto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 1.064 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.276.904 (93,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.034 tamponi molecolari e 7.735 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,1% è risultato positivo. ù Sono invece 1.692 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.598, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 339 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 1.064 ida coronavirus in, 242022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 6. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.276.904 (93,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.034 tamponi molecolari e 7.735 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,1% è risultato positivo. ù Sono invece 1.692 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono82.598, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 339 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in ...

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Erdogan: #Mosca restituisca la #Crimea all’Ucraina. Von der Leyen, #Ue non la riconosce… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Juve, Milan, Inter e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggiorn… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - bizcommunityit : #governo, verso le elezioni, Draghi a Rimini: Italia ce la farà con qualsiasi #governo. LIVE - corgiallorosso : #JuveRoma a #Irrati. Al VAR Di Paolo. Ecco i precedenti -