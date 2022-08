Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.322 contagi e 11 morti: bollettino 24 agosto (Di mercoledì 24 agosto 2022) In Lombardia, su 24.309 tamponi effettuati, sono 3.322 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti, il tasso di positività è del 13,6%. Tra i principali di dati di oggi, si segnala l’ulteriore diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinari, che ammontano a 753 a fronte dei 780 di ieri, in calo di 27 unità. Aumentano invece i ricoveri in terapia intensiva, ne risultano 22, due in più di ieri, così come i decessi (+11), che portano il totale complessivo a 42.134 unità da inizio pandemia. A livello provinciale, Milano registra 892 nuovi casi, di cui 328 a Milano città; Bergamo ne conta 358, Brescia 491, Como 198, Cremona 107. A Lecco ne sono stati registrati 102, a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) In, su 24.309 tamponi effettuati, sono 3.322 i nuovida coronavirus, 242022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 11, il tasso di positività è del 13,6%. Tra i principali di dati di, si segnala l’ulteriore diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinari, che ammontano a 753 a fronte dei 780 di ieri, in calo di 27 unità. Aumentano invece i ricoveri in terapia intensiva, ne risultano 22, due in più di ieri, così come i decessi (+11), che portano il totale complessivo a 42.134 unità da inizio pandemia. A livello provinciale, Milano registra 892 nuovi casi, di cui 328 a Milano città; Bergamo ne conta 358, Brescia 491, Como 198, Cremona 107. A Lecco ne sono stati registrati 102, a ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - OrlandoStier68 : RT @sole24ore: ?? «La vittoria del #centrodestra? Per il suicidio politico di #Letta temo di sì. Si è suicidato da solo». Lo ha detto #Cleme… - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda su Draghi: «Il suo impegno non vada perduto. Scontro... - Corrier… -