Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 955 contagi e 4 morti: bollettino 24 agosto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 955 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Si registrano inoltre altro 4 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 533.971. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.619. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 505.029 dimessi/guariti (+962 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.323 (-11 rispetto a ieri). Di questi, 177 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 955 i nuovidainsecondo ildi, 24. Si registrano inoltre altro 4. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 533.971. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.619. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 505.029 dimessi/guariti (+962 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 25.323 (-11 rispetto a ieri). Di questi, 177 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Juve, Milan, Inter e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggiorn… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: la decisione del #Bologna su #Orsolini - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda su Draghi: «Il suo impegno non vada perduto. Scontro... - Corrier… -