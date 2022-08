Ultime Notizie – Bologna, donna uccisa a martellate: arrestato il compagno (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una donna di 57 anni, italiana, è stata uccisa ieri sera dal compagno, 27enne anche lui italiano. E’ successo intorno alle 21.30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a Bologna. Le volanti chiamate sul posto da alcuni inquilini hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta per il grave trauma cranico, colpita con un martello. Sul posto anche l’aggressore, il compagno, arrestato per omicidio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unadi 57 anni, italiana, è stataieri sera dal, 27enne anche lui italiano. E’ successo intorno alle 21.30 al culmine di una violenta lite in un condominio di via dell’Arcoveggio, a. Le volanti chiamate sul posto da alcuni inquilini hanno trovato la vittima riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Trasportata in ospedale, è morta per il grave trauma cranico, colpita con un martello. Sul posto anche l’aggressore, ilper omicidio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

