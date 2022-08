Ultime Notizie – Aborto, pro vita contro Chiara Ferragni: “Da lei fake news” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo il post su Instagram nel quale Chiara Ferragni si è schierata per il diritto all’Aborto, attaccando duramente Fratelli d’Italia nelle Marche – partito che secondo l’influencer ostacolerebbe l’interruzione di gravidanza nella regione -, arriva la replica dei ‘pro vita’ all’imprenditrice. “La Ferragni diffonde fake news e parla di temi che non conosce. Da medico posso dire che ad oggi la 194 è applicata in tutto il territorio nazionale per quanto riguarda l’interruzione volontaria della gravidanza. Non c’è donna che non sia riuscita ad abortire, i medici obiettori non costituiscono alcun ostacolo e se si considerano gli aborti farmacologici fai da te e il boom di vendite pillole abortive il drammatico scarto dei bambini non voluti è persino aumentato”, commenta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo il post su Instagram nel qualesi è schierata per il diritto all’, attaccando duramente Fratelli d’Italia nelle Marche – partito che secondo l’influencer ostacolerebbe l’interruzione di gravidanza nella regione -, arriva la replica dei ‘pro’ all’imprenditrice. “Ladiffondee parla di temi che non conosce. Da medico posso dire che ad oggi la 194 è applicata in tutto il territorio nazionale per quanto riguarda l’interruzione volontaria della gravidanza. Non c’è donna che non sia riuscita ad abortire, i medici obiettori non costituiscono alcun ostacolo e se si considerano gli aborti farmacologici fai da te e il boom di vendite pillole abortive il drammatico scarto dei bambini non voluti è persino aumentato”, commenta ...

