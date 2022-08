Uil Fpl: “Carenza di personale: la politica sblocchi le assunzioni e supporti il personale sanitario” (Di mercoledì 24 agosto 2022) La UIL FPL torna a sollecitare la politica nella presa in carico della vertenza sanità, chiedendo subito lo sblocco delle assunzioni per Infermieri, OSS e per il personale tecnico, della prevenzione e riabilitazione. Per quanto attiene i Medici è inutile parlare di assunzioni, ribadisce il Segretario Generale Emiliano Messina, “il Piano del fabbisogno consente già da ora l’assunzione di Medici specialisti che purtroppo non ci sono o sono troppo pochi e quindi i concorsi continuano ad andare deserti”. Il Piano del fabbisogno triennale della ASL Taranto 2020/2022, frutto di una programmazione sbagliata da parte del precedente Management, non consente invece l’assunzione di Infermieri, OSS e di altri Professionisti sanitari fondamentali per il funzionamento anche delle articolazioni territoriali e ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 24 agosto 2022) La UIL FPL torna a sollecitare lanella presa in carico della vertenza sanità, chiedendo subito lo sblocco delleper Infermieri, OSS e per iltecnico, della prevenzione e riabilitazione. Per quanto attiene i Medici è inutile parlare di, ribadisce il Segretario Generale Emiliano Messina, “il Piano del fabbisogno consente già da ora l’assunzione di Medici specialisti che purtroppo non ci sono o sono troppo pochi e quindi i concorsi continuano ad andare deserti”. Il Piano del fabbisogno triennale della ASL Taranto 2020/2022, frutto di una programmazione sbagliata da parte del precedente Management, non consente invece l’assunzione di Infermieri, OSS e di altri Professionisti sanitari fondamentali per il funzionamento anche delle articolazioni territoriali e ...

