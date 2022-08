Udienza Generale 24 agosto | la Vergine Assunta in Cielo come simbolo della “destinazione finale” di tutti

Avvenire_Nei : “Francesco conclude il ciclo di catechesi dedicate agli anziani con una riflessione sull'Assunzione di Maria. Al te… - vaticannews_it : Al termine dell'#Udienza, a sei mesi dallo scoppio del conflitto in #Ucraina, l'appello di Francesco, 'scongiurare… - vaticannews_it : Fuori programma all'Udienza generale: un bimbo si avvicina al #Papa durante i saluti finali in lingua italiana e Fr… - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Papa Francesco all'udienza generale: il meglio della vita è ancora tutto da vedere - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: “Francesco conclude il ciclo di catechesi dedicate agli anziani con una riflessione sull'Assunzione di Maria. Al termine… -

"Penso a tutta questa crudelta', a tutte queste persone innocenti che pagano la follia di tutte le parti, perche' la guerra e' una follia", ha detto il pontefice dopo l'settimanale ...A sei mesi esatti dallo scoppio della prima bomba russa in terra ucraina il Papa, al termine dell', ha rinnovato "l'invito a implorare dal Signore la pace per l'amato popolo ucraino ..."La morte fa un po' paura ma c'è sempre la mano del Signore, e dopo la paura c'è la festa". Lo ha detto questa mattina Papa Francesco, nell'udienza generale in Aula Paolo VI nella quale ha fatto ingre ...Al termine dell'udienza generale, a sei mesi dallo scoppio del conflitto in Ucraina, le parole di Francesco per "scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia" ...