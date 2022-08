Ucraina, Zelensky: “Missili Russia su stazione, 22 morti” (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono almeno 22 i morti provocati da un raid della Russia sulla stazione ferroviaria di Chaplyne, nella regione Ucraina di Dnipropetrovsk. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I soccorritori sono al lavoro. Ma, sfortunatamente, il numero dei morti potrebbe aumentare. È così che viviamo ogni giorno. È così che la Russia si è preparata per questa riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha detto Zelensky citato dall’Ukrainska Pravda nella giornata caratterizzata dall’appuntamento alle Nazioni Unite. Tra le 22 vittime del raid russo sulla stazione ferroviaria di Chaplyne ci sono cinque persone, “morte bruciate in auto” e un bambino di 11 anni, ucciso da “un razzo che ha distrutto la sua casa. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono almeno 22 iprovocati da un raid dellasullaferroviaria di Chaplyne, nella regionedi Dnipropetrovsk. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr. “I soccorritori sono al lavoro. Ma, sfortunatamente, il numero deipotrebbe aumentare. È così che viviamo ogni giorno. È così che lasi è preparata per questa riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha dettocitato dall’Ukrainska Pravda nella giornata caratterizzata dall’appuntamento alle Nazioni Unite. Tra le 22 vittime del raid russo sullaferroviaria di Chaplyne ci sono cinque persone, “morte bruciate in auto” e un bambino di 11 anni, ucciso da “un razzo che ha distrutto la sua casa. ...

