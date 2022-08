Ucraina: TotalEnergies smentisce fornitura carburante ad aviazione russa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Davanti alle accuse riportate in una inchiesta pubblicata da 'Le Monde' il gruppo francese TotalEnergies ha nettamente smentito la fornitura di cherosene per l'aviazione russa. Secondo quanto riportato dal quotidiano parigino il colosso energetico sarebbe accusato di aver fornito - tramite una holding russa - carburante agli aerei da combattimento di Mosca schierati in Ucraina. I dati dell'organizzazione non governativa Global Witness hanno indicato che dopo essere stato trasformato in cherosene, il carburante prodotto dalla joint venture franco-russa Terneftgaz sarebbe stato consegnato tramite un'altra società a due basi aeree russe - Morozovskaïa e Malchevo - per poi alimentare i velivoli degli stormi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Davanti alle accuse riportate in una inchiesta pubblicata da 'Le Monde' il gruppo franceseha nettamente smentito ladi cherosene per l'. Secondo quanto riportato dal quotidiano parigino il colosso energetico sarebbe accusato di aver fornito - tramite una holdingagli aerei da combattimento di Mosca schierati in. I dati dell'organizzazione non governativa Global Witness hanno indicato che dopo essere stato trasformato in cherosene, ilprodotto dalla joint venture franco-Terneftgaz sarebbe stato consegnato tramite un'altra società a due basi aeree russe - Morozovskaïa e Malchevo - per poi alimentare i velivoli degli stormi ...

