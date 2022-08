Ucraina, ora Putin ha un nuovo obiettivo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo l’attentato alla figlia di Aleksandr Dugin, ideologo di Vladimir Putin, Mosca comincia a porre le basi per un’offensiva a tutto campo in Ucraina, nei confronti della città portuale di Odessa. Al giorno di guerra numero 181, i russi stanno concentrando le loro forze nella regione di Donetsk, ponendo particolare attenzione anche alle resistenze ucraine nelle strade di Kherson. Come spiega Gian Micalessin sul Giornale, un eventuale attacco contro Odessa obbligherebbe Putin a dover mobilitare parte dei soldati presenti nell’est ucraino, oltre a muovere una buona porzione di riservisti e nuove leve, attualmente non ancora lanciati sul campo di battaglia. La Russia punta Odessa L’eventuale conquista della città sarebbe strategicamente fondamentale per Putin. Da una parte, infatti, Mosca riuscirebbe ad acquisire il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo l’attentato alla figlia di Aleksandr Dugin, ideologo di Vladimir, Mosca comincia a porre le basi per un’offensiva a tutto campo in, nei confronti della città portuale di Odessa. Al giorno di guerra numero 181, i russi stanno concentrando le loro forze nella regione di Donetsk, ponendo particolare attenzione anche alle resistenze ucraine nelle strade di Kherson. Come spiega Gian Micalessin sul Giornale, un eventuale attacco contro Odessa obbligherebbea dover mobilitare parte dei soldati presenti nell’est ucraino, oltre a muovere una buona porzione di riservisti e nuove leve, attualmente non ancora lanciati sul campo di battaglia. La Russia punta Odessa L’eventuale conquista della città sarebbe strategicamente fondamentale per. Da una parte, infatti, Mosca riuscirebbe ad acquisire il ...

Agenzia_Ansa : L'ucraina Natalia Vovk, indicata dai servizi russi come autrice dell'omicidio, sarà inserita nella lista dei ricerc… - fattoquotidiano : Nemico dell’Ucraina. Potenzialmente da “liquidare”. Roger Waters è ora schedato tra i “criminali” sgraditi a Kiev - ale_dibattista : Riforma Fornero, pareggio di bilancio in Costituzione, guerra in Libia, armi in Ucraina, aumento spese militari. Le… - ML14130444 : VI SEMBRA POSSIBILE CHE SIA ERDOGAN L'AGO DELLA BILANCIA NELLA TRATTATIVA ??? LA CRIMEA È DELLA RUSSIA. PURTROPPO L… - Sbrn65 : RT @giannelio: Nemico dell’Ucraina. Potenzialmente da “liquidare”. Roger Waters è ora schedato tra i “criminali” sgraditi a Kiev https://t… -