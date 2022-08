Ucraina: Oggi festa nazionale, timori di attacchi. Erdogan, restituire Crimea. Nuovi aiuti militari dagli Usa (Di mercoledì 24 agosto 2022) - 31 anni fa il paese conquistava l'indipendenza, ma non ci saranno celebrazioni pubbliche per il timore di attacchi o attentati. E esattamente sei mesi fa, all'aba del 24 febbraio, i primi veicoli ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) - 31 anni fa il paese conquistava l'indipendenza, ma non ci saranno celebrazioni pubbliche per il timore dio attentati. E esattamente sei mesi fa, all'aba del 24 febbraio, i primi veicoli ...

