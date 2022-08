Ucraina, nuovo appello del Papa: “La guerra è una pazzia, fermatevi” (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Rinnovo l’invito a porre fine alla guerra. Che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia. E penso ai prigionieri soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili, e chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Udienza generale in Aula Paolo VI affrontando ancora il tema della guerra. “Oggi pensiamo in modo speciale perché sono sei mesi dall’inizio della guerra in Ucraina – ha evidenziato il Pontefice – Ucraina e Russia , entrambe i paesi ho consacrato all’immacolato Cuore di Maria che lei Madre che vede tutto, veda l’Ucraina, veda la Russia e ci porti la pace abbiamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Rinnovo l’invito a porre fine alla. Che si intraprendano passi concreti per mettere fine allae scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia. E penso ai prigionieri soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili, e chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione”. Lo ha dettoFrancesco al termine dell’Udienza generale in Aula Paolo VI affrontando ancora il tema della. “Oggi pensiamo in modo speciale perché sono sei mesi dall’inizio dellain– ha evidenziato il Pontefice –e Russia , entrambe i paesi ho consacrato all’immacolato Cuore di Maria che lei Madre che vede tutto, veda l’, veda la Russia e ci porti la pace abbiamo ...

