Ucraina, nuovo appello del Papa alla pace. L’ira di Kiev: “Un discorso deludente” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Città del Vaticano – “Il discorso di oggi del Papa è stato deludente e mi ha fatto pensare a molte cose: non posso parlare nelle stesse categorie di aggressore e vittima, stupratore e stuprato; come è possibile citare uno degli ideologi dell’imperialismo come vittima innocente? È stata uccisa dai russi come vittima sacra e ora è in campo come scudo di guerra”. Così in un tweet l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, commenta il nuovo appello alla pace di Papa Francesco (leggi qui). Un appello arrivato, come è solito fare da sei mesi a questa parte, al termine dell’Udienza Generale. Il Pontefice ha sottolineato “la pazzia della guerra” e ha ricordato i “tanti innocenti che stanno pagando” questa pazzia. Il passaggio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Città del Vaticano – “Ildi oggi delè statoe mi ha fatto pensare a molte cose: non posso parlare nelle stesse categorie di aggressore e vittima, stupratore e stuprato; come è possibile citare uno degli ideologi dell’imperialismo come vittima innocente? È stata uccisa dai russi come vittima sacra e ora è in campo come scudo di guerra”. Così in un tweet l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, commenta ildiFrancesco (leggi qui). Unarrivato, come è solito fare da sei mesi a questa parte, al termine dell’Udienza Generale. Il Pontefice ha sottolineato “la pazzia della guerra” e ha ricordato i “tanti innocenti che stanno pagando” questa pazzia. Il passaggio ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Record per il gas a 276,7 euro. Berlino: 'Sarà un inverno sarà difficile'. La spread btp-bund chiude a 23… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Usa verso nuovo pacchetto di aiuti militari da 3 miliardi #usa #associatedpress #statiuniti #bloomberg - Linkiesta : La mia indipendenza e quella dell’#Ucraina, un giorno di 31 anni fa Il 24 agosto 1991, il Parlamento ucraino appro… - ilfaroonline : Ucraina, nuovo appello del Papa alla pace. L’ira di Kiev: “Un discorso deludente” - LoperfidoFranco : diversi mesi (di nuovo, ma non per vincere*), e hanno dato circa $ 11.800.000.000 di miliardi nelle mani di una soc… -