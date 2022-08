Ucraina, nuovi bombardamenti su Zaporizhzhia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno colpito di nuovo Zaporizhzhia. Lo ha riferito il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev. "Verso le quattro del mattino - ha scritto su Telegram - il nemico ha attaccato un'infrastruttura in città. Sono in corso le operazioni per capire l'entità dei danni e l'eventuale numero di vittime". Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini. La Germania è pronta a inviare armi del valore di 500 milioni di euro per aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione russa. Lo ha annunciato ieri in Canada un portavoce del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, precisando che Kiev riceverà, tra le altre cose, tre sistemi di difesa aerea Iris-T e una decina di veicoli blindati Bergepanzer. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno colpito di nuovo. Lo ha riferito il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev. "Verso le quattro del mattino - ha scritto su Telegram - il nemico ha attaccato un'infrastruttura in città. Sono in corso le operazioni per capire l'entità dei danni e l'eventuale numero di vittime". Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini. La Germania è pronta a inviare armi del valore di 500 milioni di euro per aiutare l'a respingere l'invasione russa. Lo ha annunciato ieri in Canada un portavoce del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, precisando che Kiev riceverà, tra le altre cose, tre sistemi di difesa aerea Iris-T e una decina di veicoli blindati Bergepanzer.

