(Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l'espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all', impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al Presidente dell', Volodymyr Zelenskyy. “L'Italia sostiene fermamente l'integrità territoriale, la sovranità, l'indipendenza e la libertà del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario e della ricostruzione. Va affermata ancora una volta la necessità di una...

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Nel cuore dell'Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall'aggressione russa all'Ucraina… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Mattarella “Necessaria l’immediata cessazione delle ostilità” - - ItaliaNotizie24 : Ucraina, Mattarella “Necessaria l’immediata cessazione delle ostilità” - thedailycaos : Il presidente della Repubblica Italiana #Mattarella chiede una soluzione equa e giusta per l'#Ucraina. Dell'equità… - peterkama : Non c’è, la guerra, nella campagna elettorale italiana: lo nota Paolo Mieli con lo sguardo dello storico che regist… -

Parole e decisioni die Draghi su Russia e dintorni. I Graffi di Damato Più guardo le immagini della campagna ...delle sanzioni alla Russia per la guerra di aggressione all'. E ......sono stati destinatari di decreti firmati dal presidente della Repubblica Sergioche ... Sebbene l'inizio della guerra inha dato vita e accelerato le procedure di revoca, restano ...ROMA (ITALPRESS) - "Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l'espres ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Erdogan e i leader occidentali: 'Mosca restituisca la Crimea' ...