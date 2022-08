Ucraina | Mattarella | Mosca brutale | legittima la resistenza di Kiev | Il Papa e l' omicidio Dugina | Innocenti pagano i costi della guerra

Agenzia_Ansa : Mattarella a Zelensky: 'Mosca brutale, resistenza legittima'. Il presidente ucraino: 'Ci batteremo fino alla fine'.… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Nel cuore dell'Europa, si combatte una guerra scellerata, provocata dall'aggressione russa all'Ucraina… - BuonaDestra : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella a Zelensky: 'Mosca brutale, resistenza legittima'. Il presidente ucraino: 'Ci batteremo fino alla fine'. Bombe… - DanyRoss70 : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella a Zelensky: 'Mosca brutale, resistenza legittima'. Il presidente ucraino: 'Ci batteremo fino alla fine'. Bombe… - ViterVolodymyr : RT @andreacantelmo8: #Mattarella: 'Desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica l'espressione più convinta di solidarietà e vicinanza d… -

Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio a inviato al Presidente dell', Volodymyr Oleksandrovych Zelensky. 'L'Italia sostiene l'' approfondimento,...10.10:vicinanza e sostegno "Desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica l'espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all', ..."Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l'avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l'Ucraina ...Nel giorno in cui ricorre la celebrazione dell'indipendenza ucraina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia a Zelensky un messaggio di solidarietà parlando di "brutalità di Mosca" cont ...