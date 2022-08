Ucraina, Mattarella a Zelensky per il giorno dell’indipendenza: «L’Italia resta al fianco di Kiev» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arriva la solidarietà delL’Italia all’Ucraina per il giorno del 31esimo anniversario dell’indipendenza dall’Urss. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Volodymyr Zelensky: «Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l’avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l’Ucraina». Mattarella ha rinnovato la sua vicinanza e il suo sostegno all’Ucraina «impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste». «Auspico – ha aggiunto il presidente – che le già intense relazioni tra Kiev e Roma possano ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arriva la solidarietà delall’per ildel 31esimo anniversariodall’Urss. Il presidente della Repubblica Sergioha inviato un messaggio a Volodymyr: «Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l’avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l’».ha rinnovato la sua vicinanza e il suo sostegno all’«impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste». «Auspico – ha aggiunto il presidente – che le già intense relazioni trae Roma possano ...

