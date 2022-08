Ucraina-Italia stasera in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Ucraina-Italia, match valido come primo match della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. Dopo aver scaldato i motori con le recenti amichevoli, è tempo di fare sul serio per i ragazzi di coach Pozzecco: inseriti nel gruppo I, nel quale occupano la vetta della classifica, il primo ostacolo in questa nuova parte del percorso verso il campionato mondiale sono gli ucraini. La palla a due della partita è fissata alle ore 17:30 di mercoledì 24 agosto, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido come primo match della seconda fase di qualificazione aidi. Dopo aver scaldato i motori con le recenti amichevoli, è tempo di fare sul serio per i ragazzi di coach Pozzecco: inseriti nel gruppo I, nel quale occupano la vetta della classifica, il primo ostacolo in questa nuova parte del percorso verso il campionato mondiale sono gli ucraini. La palla a due della partita è fissata alle ore 17:30 di mercoledì 24 agosto, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale ...

