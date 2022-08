Ucraina-Italia basket oggi: orario 24 agosto, tv, programma, streaming, dove vedere le Qualificazioni ai Mondiali 2023 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo le amichevoli degli scorsi giorni, è arrivato il momento di fare sul serio. Quest’oggi si giocherà Ucraina-Italia, match valido per la prima giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco partiranno con i favori del pronostico e proveranno sicuramente a portare a casa il successo per consolidare il primato nel proprio girone (il Bel Paese è attualmente primo nel girone insieme a Islanda e Spagna con 3 vittorie in 4 incontri). LA DIRETTA LIVE DI Ucraina-Italia DI basket (Qualificazioni Mondiali 2023) DALLE 17.30 La palla a due tra Ucraina e Italia sarà oggi alle ore 17:30 a Riga ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo le amichevoli degli scorsi giorni, è arrivato il momento di fare sul serio. Quest’si giocherà, match valido per la prima giornata della seconda fase delleai. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco partiranno con i favori del pronostico e proveranno sicuramente a portare a casa il successo per consolidare il primato nel proprio girone (il Bel Paese è attualmente primo nel girone insieme a Islanda e Spagna con 3 vittorie in 4 incontri). LA DIRETTA LIVE DIDI) DALLE 17.30 La palla a due trasaràalle ore 17:30 a Riga ...

