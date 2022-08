Ucraina, il Papa: 'Quelli che guadagnano con la guerra sono delinquenti' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parole molto dure e nette contro la guerra Quelli di Papa Francesco in aula Paolo VI, durante l'udienza generale. 'Coloro che guadagnano con la guerra, con il commercio delle armi sono dei delinquenti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parole molto dure e nette contro ladiFrancesco in aula Paolo VI, durante l'udienza generale. 'Coloro checon la, con il commercio delle armidei...

