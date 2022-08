Ucraina: funzionario filo-russo ucciso da un'autobomba nel sud (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - Un funzionario filo-russo nell'Ucraina occupata è stato ucciso da un'autobomba. Lo hanno reso noto le autorità di Zaporizhzhia sostenute dalla Russia. Ivan Sushko, capo dell'amministrazione militare-civile del villaggio di Mikhailovka, è morto dopo che un ordigno esplosivo era stato piazzato sotto la sua auto, secondo un messaggio su Telegram di Vladimir Rogov, membro del consiglio nominato dalla Russia nelle zone occupate di Zaporizhzhia. "A seguito dell'esplosione - ha scritto Rogov - Ivan Sushko è stato ferito e portato in condizioni critiche in ospedale, dove successivamente è morto". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - Unnell'occupata è statoda un'. Lo hanno reso noto le autorità di Zaporizhzhia sostenute dalla Russia. Ivan Sushko, capo dell'amministrazione militare-civile del villaggio di Mikhailovka, è morto dopo che un ordigno esplosivo era stato piazzato sotto la sua auto, secondo un messaggio su Telegram di Vladimir Rogov, membro del consiglio nominato dalla Russia nelle zone occupate di Zaporizhzhia. "A seguito dell'esplosione - ha scritto Rogov - Ivan Sushko è stato ferito e portato in condizioni critiche in ospedale, dove successivamente è morto".

