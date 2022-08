Ucraina, Boris Johnson a Kiev, terza volta da inizio guerra (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il premier britannico Boris Johnson è arrivato a Kiev nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza, a sei mesi dall'inizio della guerra. "È la terza volta che Boris Johnson è in Ucraina dall'inizio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il premier britannicoè arrivato anel giorno dell'anniversario dell'indipendenza, a sei mesi dall'della. "È lacheè indall'...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il premier britannico Boris Johnson a sorpresa a Kiev per la giornata dell'indipendenza #ANSA… - TgLa7 : #Ucraina, Boris #Johnson a sorpresa a #Kiev per l'indipendenza - ItalianoRt : ???????????????? Maria Zakharova: 'Oggi l'Ucraina avrebbe dovuto festeggiare la Giornata dell'Indipendenza, invece è stata… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è recato a sorpresa a Kiev in occasione del giorno de… - carlo_masera : RT @Gianl1974: ??Durante una visita a Kiev, Boris Johnson ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza all'Ucraina Il pacchetto di aiuti… -