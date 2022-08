(Di mercoledì 24 agosto 2022) Continuano gli attacchi russi contro. Intorno alle 4 di questa mattina (le 3 in Italia) 24 agosto –in cui si celebra l’indipendenzadall’Urss – l’esercito di Mosca ha colpito le infrastrutturecittà. A darne notizia è il sindaco ad interim, Anatolii Kurtiev, citato dal Kiev Independent. Non si hanno per il momento notizie di feriti o vittime. Precedentemente, undie il suo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio russo appena fuori dall’impianto. In questo caso, a darne notizia è il presidente dell’agenzia atomicaEnergoatom, Petro Kotin, in un’intervista al Washington Post. Vladyslav Mitin, questo il nome ...

RaiNews : Metsola condanna Putin: 'Ha scatenato una guerra illegale contro l'Ucraina. Le bombe russe hanno ucciso indiscrimin… - esajas1 : RT @sole24ore: ?? Oggi sono sei mesi dall’inizio della guerra ed è anche la festa nazionale dell’Indipendenza dall’Unione Sovietica: https:/… - cavicchioli : Ucraina, bombe su Zaporizhzhia nel giorno dell’indipendenza. Ucciso un dipendente della centrale nucleare… - sole24ore : ?? Oggi sono sei mesi dall’inizio della guerra ed è anche la festa nazionale dell’Indipendenza dall’Unione Sovietica… - MediasetTgcom24 : Ucraina, bombe russe su Zaporizhzhia: colpite infrastrutture #ucraina -

... ma tra i principali bersagli delle sue invettive social c'è il 'collega' ed ex comico Volodymyr Zelensky, oggi presidente dell'sotto ledei russi. "Questo coglione in foto, che fa la ...BANDIERA- Zelensky promette che la bandierasventolerà di nuovo in "tutti" i territori occupati dell'. "In tutte le città e le località temporaneamente occupate dell', ...Continuano gli attacchi russi contro Zaporizhzhia. Intorno alle 04:00 di questa mattina (le 03:00 in Italia) l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture della città. Lo ha reso noto il sindaco ad ...«In inverno l'Ue pagherà un prezzo per il suo sostegno a Kiev», così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.