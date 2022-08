Ucraina, 6 mesi fa l'inizio della guerra. Allarme nel giorno dell'indipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) - Oggi la festa per i 31 anni. Il presidente Zelensky lancia il suo appello 'bisogna andare avanti sino alla fine, che significa vittoria. Senza compromessi'. Ancora preoccupazione per Zaporizhzhia, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) - Oggi la festa per i 31 anni. Il presidente Zelensky lancia il suo appello 'bisogna andare avanti sino alla fine, che significa vittoria. Senza compromessi'. Ancora preoccupazione per Zaporizhzhia, ...

PaoloGentiloni : Il palazzo della Commissione Europea nel giorno dell’indipendenza #ucraina. Sei mesi fa l’invasione russa. Putin pe… - LiaQuartapelle : Sei mesi fa, la Russia attaccava l’Ucraina. Secondo Putin, Kyiv avrebbe dovuto cadere in tre giorni. Oggi, si celeb… - crocerossa : ??A sei mesi dall'inizio dell'emergenza in #Ucraina, il bilancio dell'assistenza umanitaria della #CroceRossa alle p… - porzione : RT @OGiannino: Ricordate dopo 24 febbraio quelli che “macché sanzioni a Putin, tra 2 settimane tutto è finito!”. 6 mesi dopo, i russi hanno… - BlackEyesRock90 : RT @Waltergalleni45: Draghi elenca quello che non ha fatto in 18 mesi e tutti fanno l'applauso. Uno spettacolo ignobile Il suo unico pensie… -