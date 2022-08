Twente-Fiorentina | Italiano | “Partita che può darci tanto | dovremo giocare meglio dell’andata”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match di ritorno dei playoff di Conference League. Dopo la vittoria per 2-1 nell’andata di Firenze, il tecnico viola ha presentato le difficoltà rappresentate dalla trasferta in Olanda in programma domani sera. “Ci giochiamo, sentiamo la pressione ma questa può essere unache determina molto del nostro futuro – ha affermato l’allenatore della– Vogliamo chiudere il cerchio aperto lo scorso anno, non possiamo pensare di venire qua a difenderci e basta., dove nel secondo tempo abbiamo un po’ mollato. Servirà sia qualità che quantità.” Un ostacolo ulteriore sarà quello ...

