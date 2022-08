TRUFFA EMAIL : “Avviso finale! Ho pieno accesso al tuo dispositivo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuova TRUFFA con oggetto ” Avviso finale! Ho pieno accesso al tuo dispositivo”, nello stesso stile della precedente richiesta di estorsione dal titolo “HAI UN PAGAMENTO IN SOSPESO”, oggetto della EMAIL che vi arriva al vostro indirizzo di posta elettronica. Tuttavia è meno sofisticata, non arriva dalla vostra stessa EMAIL e vi sono diversi errori di ortografia. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella TRUFFA. La mail è da cestinare. Ma potete proteggervi in modo migliore seguendo i consigli di questo articolo ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuovacon oggetto ”Hoal tuo”, nello stesso stile della precedente richiesta di estorsione dal titolo “HAI UN PAGAMENTO IN SOSPESO”, oggetto dellache vi arriva al vostro indirizzo di posta elettronica. Tuttavia è meno sofisticata, non arriva dalla vostra stessae vi sono diversi errori di ortografia. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella. La mail è da cestinare. Ma potete proteggervi in modo migliore seguendo i consigli di questo articolo ...

