Tre colpi di pistola sono stati sparati contro l’ufficio del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tredicalibro 38ad altezza d’uomo (da persone non identificate) sulla vetrata della segreteria politica didie ricandidato alle elezioni politiche del 25 settembre. La vetrata è andata in frantumi ma non ciferiti. Gli spariavvenuti verso le 21 in una una zona a poca distanza dalla sede del Consiglio regionale della Calabria. All’interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stessoe alcuni suoi collaboratori. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Sul postointervenuti gli agenti delle volanti e la ...