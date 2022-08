Tre colpi di pistola a Reggio Calabria contro Francesco Cannizzaro | candidato di Forza Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tredisono stati esplosi, ad altezza uomo, poco dopo le 21la vetrata della segreteria politica del deputato dinel collegio uninominale5. Idi arma da fuoco hanno mandato in frantumi la vetrata ma non ci sono stati feriti. Il fatto è avvenuto in via Borrace alla caserma, nei pressi dei giardini del palazzo del consiglio regionale della. Negli uffici della segreteria,, insieme con dei collaboratori, stava incontrando alcuni suoi elettori. Ad avvisare le forze dell’ordine dell’accaduto è stato lo stessoche in serata e’ stato ...