“Traditori da inferno di Dante”. Il divorzio M5S-Pd finisce nel peggiore dei modi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Potrebbe finire in tribunale la rottura dell'alleanza in Sicilia tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo, in una intervista a La Sicilia, è il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo: “Ho dato mandato ai nostri legali di verificare la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che ci eravamo dati. Roba da cerchio Dantesco, l'ultimo dell'inferno, quello dove sono confinati i Traditori”. Il prossimo passo della vicenda del divorzio traumatico tra Pd e M5s in Sicilia sarà quindi a colpi di carte bollate con richieste di risarcimento, ma anche di verifica della candidabilità di Nuccio di Paola, il referente regionale schierato dal Movimento per la presidenza. C'erano dei patti siglati che le parti si ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Potrebbe finire in tribunale la rottura dell'alleanza in Sicilia tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo, in una intervista a La Sicilia, è il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo: “Ho dato mandato ai nostri legali di verificare la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subito da chi non ha rispettato le regole che ci eravamo dati. Roba da cerchiosco, l'ultimo dell', quello dove sono confinati i”. Il prossimo passo della vicenda deltraumatico tra Pd e M5s in Sicilia sarà quindi a colpi di carte bollate con richieste di risarcimento, ma anche di verifica della candidabilità di Nuccio di Paola, il referente regionale schierato dal Movimento per la presidenza. C'erano dei patti siglati che le parti si ...

Vladimi35186963 : Uno per uno tutti i traditori venduti ai moscoviti e ai comunisti che 'I Veri Patrioti Ucraini' hanno mandato corag… - PinucciaTrapan1 : @matteosalvinimi Ma vai a cagare e scrivete sul vostro programma al PRIMO PUNTO NO GREENPASS NO OBBLIGO VACCINALE,… - CAMPO_66 : @msgelmini @CarloCalenda Si rilegga il canto 32 dell’Inferno di Dante se mai lo avesse letto e studiato al liceo...… - MegasAlexandr12 : @Enosopho @olindocervi @matteorenzi Certo un atto dovuto ai Poteri profondi (massoneria), che servite….siete tradit… - cotrozzi_lisa : RT @BetodiModena: @pdnetwork @DAZN_IT @AGCOMunica @SerieA Se c'è un inferno per i traditori del comunismo, voi ci siete. -